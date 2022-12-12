село Покча, село Покча, Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми (на 2019) — Familio

Покча

Троицко-Печорский муниципальный район, Республика Коми (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Устьсысольский уезд
10260Покчинская (Пичь-Дин), д. каз.при р. Печоре.41023867147167
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Печорская волость
Покчинская41030

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Усть-Сысольский уезд, Печорская волость
1652. Покчинская (Ломское Пичдин), деревня бывшая государственная, при реке Печоре, дворов 72, жителей 396, часовня, земская почтовая станция

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Коми, Троицко-Печорский район
170026Покчасело62°57'56°07'P-40-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Коми, Троицко-Печорский муниципальный район, Сельское поселение Покча
87636455101с Покчасело
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