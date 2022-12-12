Напольное
Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2776Напольное, с. каз. и вл.при рр. Малой Вердице и Самородинке.5525149536589Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базары.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1107. Напольное, село бывшее государственное, при речке М. Вердице, дворов 145, жителей 1450, волостное правление (уездный город в 55 верстах), 2 церкви православных, 18 Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
881Напольноесело53°32'с.ш.41°06'в.д.N-37-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640451101с Напольноесело