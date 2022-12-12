село Напольное, село Напольное, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Напольное

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2776Напольное, с. каз. и вл.при рр. Малой Вердице и Самородинке.5525149536589Церковь православная 1. Ярмарок 2. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Напольновская волость
1107. Напольное, село бывшее государственное, при речке М. Вердице, дворов 145, жителей 1450, волостное правление (уездный город в 55 верстах), 2 церкви православных, 18 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
881Напольноесело53°32'с.ш.41°06'в.д.N-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Напольновское сельское поселение
61640451101с Напольноесело
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