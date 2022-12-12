село Воргол, село Воргол, Сумська область (на 2018) — Familio

Воргол

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Глуховский уезд
609Воргол (Воргов, Воргла), с. вл.при рч. Воргле.311561291314Церковь православная 1. Завод винокуренный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Глуховский уезд, Ярославецкая волость
203. Ворголь, село бывшее государственное и владельческое, при речке Ворголе, дворов 106, жителей 535, церковь православная, питейный дом, 2 ярм. вод. млнц., крпрш., вино Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-21270Ворголселор-н Кролевецькийсільрада Литвиновицька
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