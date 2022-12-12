село Алчедар, село Алчедар, Шолданештский район (на 2017) — Familio

Алчедар

Шолданештский район (на 2017)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Бессарабская область, Оргеевский уезд
530Алчидари, с. рез.при долине Алчедарь.57150303308Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Резинская волость
375. Алчедары, село царан, при реке Днестре, дворов 162, жителей 610, церковь православная, школа

Список населённых пунктов Республики Молдова 2017 года

Русское названиеМолдавское название
Шолданештский район
АлчедарAlcedar
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