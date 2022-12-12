Дулепово
Шаховская, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2025Дулепово, д. вл.при рч. Каменке.432966310318Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
778. Дулепово, деревня бывшая владельческая, при речке Руссе, дворов 40, жителей 752, лавка
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Дулепово39218146Земское училище, 2 чайных лавки, 2 мелочных лавки и 4 лавки кожевенных товаров.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
22315Дулеповодеревня56°12'с.ш.35°25'в.д.O-36-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46787000291д Дулеповодеревня