деревня Трояны, деревня Трояны, Краснинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Трояны

Краснинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Краснинский уезд
7768Трояны, с. каз.при рч. Лосмине.1510176257Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Мигновичская волость
409. Трояны, село бывшее государственное, при речке Каменке, дворов 25, жителей 179, церковь православная, богадельня

Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Краснинский уезд, Селецкая волость
54ТрояныСело1536149158Церковь, богадельня, церковно-приходская школа, школа грамоты, ярмарка 20 июля, бакалейная лавка.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Краснинский район
215054Трояныдеревня54°25'00"31°27'00"N-36-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Краснинский муниципальный район, Малеевское сельское поселение
66624445148д Трояныдеревня
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