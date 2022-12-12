село Белозёрка, село Белозёрка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Белозёрка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Бармашово
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
78Заселье (Белозерка), с. каз.при запруде.5555206704665Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Засельская волость
39. Заселье (Белозерка), село бывшее государственное, при пруде, дворов 335, жителей 1819, волостное правление (уездный город 50 в ), церковь православная, школа, земская Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-46365Білозіркаселор-н Вітовськийсільрада Бармашівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close