Гридино
Моругинская волость, Судогодский уезд (на 1905)
- Статус
- не существует
- Тип
- сельцо
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4716Гридино, сц. вл.при прудах и колодце.242440106130Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1329. Гридина, деревня бывшая владельческая, при реке Судогде, дворов 43, жителей 263, волостное правление (уездный город в 29 верстах). В 4 верстах — стекл. з. В 6 верст Показать все
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
5890Гридино деревня1834051253
5891При ней лесная сторожка Крашенникова3151254