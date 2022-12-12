деревня Верхний Потам, деревня Верхний Потам, Ачитский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Верхний Потам

Ачитский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Красноуфимский уезд
3234Потам верхний, дер.при рч. Потаме.351458188201
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Красноуфимский уезд, Утинская волость
1072. Верхний Потам, деревня бывшая государственная, при речке Потаме, дворов 87, жителей 261, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Ачитский район
513911Верхний Потамдеревня56°56'с.ш.58°01'в.д.O-40-117

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Ачитский
65705000126д Верхний Потамдеревня
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