село Пены, село Пены, Беловский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Пены

Беловский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Обоянский уезд
1597Пена, слобода каз. и вл.при рч. Пене.30станок. кварт.29220362066Церковь православная 1. Богадельня. Училище. Базары. Ярмарок 5.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Обоянский уезд, Пенская волость
720. Пена, слобода бывшая владельческая и государственная, при речке Пене, дворов 461, жителей 3931, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православна Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Беловский район
51005Пенысело51°04'35°55'M-36-036

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Беловский муниципальный район, Сельское поселение Пенский сельсовет
38602452101с Пенысело
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