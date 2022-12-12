деревня Пермас, деревня Пермас, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Пермас

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
5451Першас, д. каз.при р. Юге.2523238894
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Список населенных мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Родюкинская волость
Пермас25½23

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Родюкинская волость
1092. Пермас, деревня бывшая государственная, при реке Юге и речке Пермасе, дворов 29, жителей 174, почтовая станция, лавка, дегтярный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
35862Пермасдеревня59°20'с.ш.45°36'в.д.O-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Краснополянское сельское поселение
19634428203д Пермасдеревня
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