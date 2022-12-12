деревня Ретина, деревня Ретина, Талицкий, Свердловская область (на 2019) — Familio

Ретина

Талицкий, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2828Реткинская (Сизикова), дер.при рч. Ретине.861437162178Часовня православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Рамыльская волость
895. Реткинская (Сизикова), деревня бывшая государственная, при речке Ретине, дворов 37, жителей 296, часовня, кожевенный завод, овчинный завод, торжок 27-го октября.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Талицкий район
692834Ретинадеревня57°01'с.ш.63°58'в.д.O-41-104

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Талицкий
65724000361д Ретинадеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close