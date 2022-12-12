село Петровка-Поповка, село Петровка-Поповка, Черкаська область (на 2018) — Familio

Петровка-Поповка

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Таращанский уезд, Веселокутская волость
1084. Боярская Поповка, деревня бывшая владельческая, при ключах, дворов 62, жителей 596, 2 чсвн. пр. и ктлч., школа, 2 питейных дома, 2 ветряных мельницы

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Таращанский уезд, Жидовско-Гребельская волость
Поповка-Боярская.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27567Петрівка-Попівкаселоцентр сільської радир-н Лисянськийсільрада Петрівсько-Попівська
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