село Пилиповичи, село Пилиповичи, Київська область (на 2018) — Familio

Пилиповичи

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Киевский уезд, Гостомельская волость
59. Пилиповичи (Филиповичи), село бывшее владельческое, дворов 80, жителей 630, церковь православная, школа, 2 питейных дома, водяная мельница

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Киевский уезд, Гостомельская волость
Филипповичи село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-10744Пилиповичіселоцентр сільської радир-н Бородянськийсільрада Пилиповицька
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