село Никольское, село Никольское, Алеутский муниципальный район, Камчатский край (на 2019) — Familio

Никольское

Алеутский муниципальный район, Камчатский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Камчатский край, Алеутский район
12925Никольскоесело55°12'166°00'N-58-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Камчатский край, Алеутский муниципальный район, Никольское сельское поселение
30601401101с Никольскоесело
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