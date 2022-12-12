деревня Крюки, деревня Крюки, Белыничский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Крюки

Белыничский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Могилевский уезд, Нежковская волость
18. Крюки, село бывшее владельческое, при реке Вабиче, дворов 20, жителей 139, церковь православная

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Могилевский уезд, Нежковская волость
6Село Крюкипроселкер. ВабичКрюковскому сельск. общ. 33125108Крюковского пр. 27

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Белыничский район, Вишовский сельсовет
д Крюки10

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Белыничский район, Вишовский сельсовет
д. Крюки39
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