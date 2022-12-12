хутор Александровка, хутор Александровка, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Александровка

Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Ельдякская волость
1Александровский поч., при р. Белой, 2 вод. мел.30134Сведений не доставленоСведений не доставленоЗемледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бирский район
522155Александровкахутор55°24'00"55°16'00"N-40-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бирский муниципальный район, Сельское поселение Кусекеевский сельсовет
80613419146х Александровкахутор
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