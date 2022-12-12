деревня Сабакайка, деревня Сабакайка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Сабакайка

Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
872Сабанайка, д. каз.при оз. Пещаном и колодцах.422075244259
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Алексеевская волость
353. Собакайка, деревня бывшая государственная, при озере Песчаном, дворов 108, жителей 617

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Алексеевская волость
с. Сабакайка, Алексеевскойрусские и чуваши872
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Алексеевский район
189565Сабакайкадеревня55°14'50°01'N-39-029

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Алексеевский муниципальный район, Городское поселение поселок городского типа Алексеевское
92606151111д Сабакайкадеревня
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