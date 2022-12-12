Сабакайка
Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
872Сабанайка, д. каз.при оз. Пещаном и колодцах.422075244259Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
353. Собакайка, деревня бывшая государственная, при озере Песчаном, дворов 108, жителей 617
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
с. Сабакайка, Алексеевскойрусские и чуваши872Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189565Сабакайкадеревня55°14'50°01'N-39-029
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Алексеевский муниципальный район, Городское поселение поселок городского типа Алексеевское
92606151111д Сабакайкадеревня
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