сельцо Дерковское, сельцо Дерковское, Верхнеднепровский уезд, Екатеринославская губерния (на 1859) — Familio

Дерковское

Верхнеднепровский уезд, Екатеринославская губерния (на 1859)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1116Дерковское (Деркачевка), сц. вл.при рч. Жолтой.7525296065
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