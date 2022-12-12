Вершинята
Уржумский муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
15656Чам Русский нижний (Вершинята и Русский Юкал), д. каз.при рч. Падерке.183861221247Почтовая станция.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1363. Чама Русский Нижний (Большие Вершинята), деревня бывшая государственная, при речке Падерке, дворов 71, жителей 431, часовня, крас. и скорняжн. зав., торжок 15-го ав Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
29593Вершинятадеревня57°15'49°54'O-39-100
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33641452111д Вершинятадеревня