деревня Вершинята, деревня Вершинята, Уржумский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Вершинята

Уржумский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Уржумский уезд
15656Чам Русский нижний (Вершинята и Русский Юкал), д. каз.при рч. Падерке.183861221247Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Уржумский уезд, Мазарская волость
1363. Чама Русский Нижний (Большие Вершинята), деревня бывшая государственная, при речке Падерке, дворов 71, жителей 431, часовня, крас. и скорняжн. зав., торжок 15-го ав Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Уржумский район
29593Вершинятадеревня57°15'49°54'O-39-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Уржумский муниципальный район, Петровское сельское поселение
33641452111д Вершинятадеревня
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