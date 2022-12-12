село Алексеевка, село Алексеевка, Харківська область (на 2018) — Familio

Алексеевка

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Валковский уезд
1051Алексеевка, с. вл.при вершине рч. Княжной.2414126287297Церковь православная 1. Волостное правление. Заводов 2: свеклосахарный и кирпичный.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Валковский уезд, Алексеевская волость
184. Алексеевка, село бывшее владельческое, дворов 195, жителей 1000, волостное правление (уездный город в 24 верстах), церковь православная, почтовая станция, 3 лавки, 2 Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-24375Олексіївкаселоцентр сільської радир-н Краснокутськийсільрада Олексіївська
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