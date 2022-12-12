Морозовка
Сумська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Варианты названий
- Петровка
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1570Морозовка, сц. вл.при рукаве р. Сейма.232740158154Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
409. Морозовка, село бывшее владельческое, при речке Локне, дворов 42, жителей 273, церковь православная, питейный дом, водяная мельница, винокуренный завод
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-46348Морозівкаселор-н Кролевецькийсільрада Камінська