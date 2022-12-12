деревня Кузнецы, деревня Кузнецы, Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Кузнецы

Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
149Кузнецовка (Кузнецовская), с. вл.при р. Оке.181992333349Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Альшанская волость
5. Кузнецовка, село бывшее владельческое, при реке Оке, дворов 97, жителей 688, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
291489Кузнецыдеревня52°49'с.ш.35°54'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Орловский муниципальный район, Сабуровское сельское поселение
54647434146д Кузнецыдеревня
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