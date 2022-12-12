деревня Кукшум, деревня Кукшум, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Кукшум

Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Тетюшский уезд
1982Хозясаново (Кукшум), д. каз.при безымянном ключе.70538118124
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Тетюшский уезд, Средне-Балтаевская волость
Кукшум (Хозесанова), Средне-Балтаевскойтатары547
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Хозесанова, Средне-Балтаевскойсм. Кукшум.
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Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
КүкшемКукшумТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2006. – Т. 3: К–Л. – 664 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Апастовский район
158486Кукшумдеревня55°12'48°06'N-39-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Апастовский муниципальный район, Тутаевское сельское поселение
92610455106д Кукшумдеревня
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