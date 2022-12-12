село Первомайское, село Первомайское, Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Первомайское

Ремонтненский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Крестовская волость
147. Крестовское (Кириста), село бывшее государственное, при урочище Кириста, дворов 238, жителей 1270, волостное правление (уездный город 333 в.), церковь православная, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Ремонтненский район
31609Первомайскоесело46°22'00"43°37'00"L-38-052

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Ремонтненский муниципальный район, Первомайское сельское поселение
60647455101с Первомайскоесело
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