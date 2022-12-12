деревня Городок, деревня Городок, Кормянский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Городок

Кормянский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Рогачевский уезд, Меркуловичская волость
9Дер. ГородокпроселкерекеГородковск. с. о. 85298314Меркулович. пр. 9946

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Кормянский район, Боровобудский сельсовет
д. Городок65
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