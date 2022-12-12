село Епишино, село Епишино, Енисейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Епишино

Енисейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Енисейский округ
375Епишина, д. каз.при р. Енисее.4124253
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Енисейский уезд, Анциферовская волость
460Нифантьева, д., на р. Енисее14302570
Енисейский уезд, Маклаковская волость
605Епишина, д., на р. Енисее9161735

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Енисейский район
137360Епишиносело58°29'92°15'O-46-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Енисейский муниципальный район, Сельское поселение Епишинский сельсовет
4615409101с Епишино#Н/Д
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