агрогородок Вензовец, агрогородок Вензовец, Дятловский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Вензовец

Дятловский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Дятловская волость
474. Вензовец, село бывшее государственное, дворов 90, жителей 850, церковь православная, школа, ярмарка

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Дятловская волость
ВензовецСело718743521Дятлово

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Дятловский район, Вензовецкий сельсовет
д Вензовец612

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Дятловский район, Вензовецкий сельсовет
аг. Вензовец250
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