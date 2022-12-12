деревня Малые Калиновичи, деревня Малые Калиновичи, Лиозненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Малые Калиновичи

Лиозненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Высочанская волость
115Усад. Калиновичиторговом тр. р. Лучесенасл. мещ. Н. Кучинского, кат. 2910Бабинович. р.-к. 12550
116Фол. Калиновичиторговом тр. р. Лучесенасл. мещ. Н. Кучинского, кат. 2910Бабинович. р.-к. 12550
125Дер. Калиновцыпроселочнойр. ЛучесеОсиповскому с. о. 52625Юшковского пр. 12550

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Лиозненский район, Крынковский сельсовет
д Малые Калиновичи4

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Лиозненский район, Крынковский сельсовет
д. Малые Калиновичи10
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