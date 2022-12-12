село Михайло-Лукашово, село Михайло-Лукашово, — Familio

Михайло-Лукашово

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
364Михайловка (Лукашевичева), с. вл.при рч. Соленой.323245123119Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Михайловская волость
139. Михайловка (Лукашева), село бывшее владельческое, в вершине балки Гнилой, дворов 60, жителей 349, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православ Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8971Михайло-Лукашевеселоцентр сільської радир-н Вільнянськийсільрада Михайло-Лукашівська
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