деревня Соломаны, деревня Соломаны, Селютская волость, Витебский уезд (на 1906) — Familio

Соломаны

Селютская волость, Витебский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Витебский уезд, Селютская волость
90СоломоныучастокколодецЛюбашковского, православногоЛ. Максимову и др. , крест. , прав.2
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