деревня Нижняя Куричинская, деревня Нижняя Куричинская, Верховская волость, Вельский уезд (на 1914) — Familio

Нижняя Куричинская

Верховская волость, Вельский уезд (на 1914)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
1836Куричинское (Анисимово), д. удел.при р. Ваге.41183030
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Верховская волость
305. Куричинская 1-я (Онисимовая Старая), деревня бывшая удельная, при речке Решатихе, дворов 4, жителей 20, красильный завод

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Верховская волость
6565Куричинская 1-я (Онис. Верх.)Терминг. 1-е.Успенскийбывшие удельные411,54916
6666Куричинская 2-я (Онис. Верх.)Терминг. 1-е.Успенскийбывшие удельные41192027
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