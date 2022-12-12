Морозовское
Галичский муниципальный район, Костромская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10169Морозовское, с.при рч. Едомше.3016345Церковь православная. Училище. Ярмарка.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
777. Морозовское (Тарутино), село бывшее владельческое, при реке Едомше, дворов 12, жителей 70, церковь православная, школа
Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года
Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Морозовское с., ш.ручейЧух.-Гал.30421162339—Отхожие промыслы по Муравьищенской волости: плотников — 189, маляров — 426, столяров — 49, разных промышленников — 172.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
5532Морозовскоесело58°29'00"42°35'00"O-38-050
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
34608440261с Морозовскоесело