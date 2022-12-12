село Морозовское, село Морозовское, Галичский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Морозовское

Галичский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Чухломской уезд
10169Морозовское, с.при рч. Едомше.3016345Церковь православная. Училище. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Чухломский уезд, Муравьищенская волость
777. Морозовское (Тарутино), село бывшее владельческое, при реке Едомше, дворов 12, жителей 70, церковь православная, школа

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Чухломский уезд, Муравьищенская волость
Морозовское с., ш.ручейЧух.-Гал.30421162339Отхожие промыслы по Муравьищенской волости: плотников — 189, маляров — 426, столяров — 49, разных промышленников — 172.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Галичский район
5532Морозовскоесело58°29'00"42°35'00"O-38-050

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Галичский муниципальный район, Степановское сельское поселение
34608440261с Морозовскоесело
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