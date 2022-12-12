деревня Коробово, деревня Коробово, Ленинский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Коробово

Ленинский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4937Коробово, д. каз.при пруде.18663203222
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Островская волость
1207. Коробово, деревня бывшая государственная, дворов 56, жителей 399, сусальн. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Островская волость
Дер. Коробово2361388Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Ленинский район
46152Коробоводеревня55°32'с.ш.37°44'в.д.N-37-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Ленинский муниципальный район, Молоковское сельское поселение
46628422121д Коробоводеревня
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