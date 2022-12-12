село Великие Озёра, село Великие Озёра, Рівненська область (на 2018) — Familio

Великие Озёра

Рівненська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Ровенский уезд, Высоцкая волость
1637. Озеры, село бывшее владельческое, при озере Великом, дворов 51, жителей 540, церковь православная, водяная мельница, кирпичный завод

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Рівненська область
А-19942Великі Озераселоцентр сільської радир-н Дубровицькийсільрада Великоозерянська
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