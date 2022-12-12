деревня Федчино, деревня Федчино, Рузский, Московская область (на 2019) — Familio

Федчино

Рузский, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Рузский уезд
5199Федчина, д. каз.при р. Озерне.169108298
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Рузский уезд, Орешковская волость
918. Федчино, деревня бывшая государственная, при речке Озерне, дворов 35, жителей 207, 2 медно-отливн. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Рузский уезд, Орешковская волость
Дер. Федчино15122733

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Руза
40820Федчинодеревня55°50'с.ш.36°21'в.д.N-37-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Рузский
46766000742д Федчинодеревня
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