село Кызылбай, село Кызылбай, Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Кызылбай

Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9099Кысылбайская (Кысылбайские юрты), дер.при оз. Тагиле.5055202510489Мечеть 1. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Кызылбаевская волость
1984. Кызылбай (Толилова, Кысылбанские Юрты), деревня бывшая государственная, при озере Кызылбае, дворов 235, жителей 1383, волостное правление (уездный город в 50 верста Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шатровский район
98099Кызылбайсело56°21'00"64°16'00"O-41-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шатровский муниципальный район, Сельское поселение Кызылбаевский сельсовет
37640436101с Кызылбайсело
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