Кызылбай
Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
9099Кысылбайская (Кысылбайские юрты), дер.при оз. Тагиле.5055202510489Мечеть 1. Волостное правление.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1984. Кызылбай (Толилова, Кысылбанские Юрты), деревня бывшая государственная, при озере Кызылбае, дворов 235, жителей 1383, волостное правление (уездный город в 50 верста Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
98099Кызылбайсело56°21'00"64°16'00"O-41-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
37640436101с Кызылбайсело