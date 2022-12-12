село Битки, село Битки, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019) — Familio

Битки

Сузунский муниципальный район, Новосибирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Барнаульский округ
1261Битковское (Биткова), с. зав.при рч. Черемшанке.160волость86238305Церковь православная 1.
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Список населенных мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Барнаульский уезд, Битковская волость
1Село Битковское350185здесь190

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новосибирская область, Сузунский район
63494Биткисело54°12'82°16'N-44-069

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новосибирская область, Сузунский муниципальный район, Сельское поселение Битковский сельсовет
50648402101с Биткисело
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