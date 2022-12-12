станица Исправная, станица Исправная, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика (на 2019) — Familio

Исправная

Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Баталпашинский уезд
5779Исправная станицана правом берегу р. Больш. Зеленчука4933640815971471великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: с красным товаром 2, бакалейная 1. Питейное заведение 1. Водяных мукомольных мельниц 9. Кожевенный завод 1.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район
88679Исправнаястаница44°04'41°37'L-37-144

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский муниципальный район, Исправненское сельское поселение
91610415101ст-ца Исправнаястаница
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close