деревня Макарово, деревня Макарово, Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Макарово

Шадринский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9179Макаровское, сел.при рч. Барневке.1055125356386Церковь православная 1. Волостное правление. Хлебный магазин 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Макаровская волость
1989. Макаровское, село бывшее государственное, при речке Барневке, дворов 98, жителей 598, волостное правление (уездный город в 10 верстах), церковь православная, овчинн Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шадринский район
97786Макароводеревня55°59'00"63°41'00"N-41-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шадринский муниципальный район, Сельское поселение Краснонивинский сельсовет
37638440106д Макароводеревня
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