село Троицкое, село Троицкое, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Троицкое

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд
1352Троицкое (Калиновка, Балабановка), с. вл.при балке Купьеватой, пруде и колодце.53232010081Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Верхнеднепровский уезд, Троицкая волость
342. Троицкое (Калиновка, Балабановка), село бывшее владельческое, при балке Жабьей, дворов 40, жителей 211, волостное правление (уездный город в 50 верстах), церковь пра Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4582Троїцькеселоцентр сільської радир-н П'ятихатськийсільрада Троїцька
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