деревня Рысин, деревня Рысин, Климовичский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Рысин

Климовичский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Климовичский уезд, Тимоновская волость
16Дер. Рысинтрактеречь Жадуньке и озере на нейКрасовичскому сел. общ. 39146154Красовичск. пр. 12020
47Им. Рысиндорогереч. Жадуньке и озере на нейдв. В. О. Подобеду, прав. 1208Красовичск. пр. 12020

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Климовичский район, Тимоновский сельсовет
д Рысин27

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Климовичский район, Тимоновский сельсовет
д. Рысин16
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