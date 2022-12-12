посёлок городского типа Марьевка, посёлок городского типа Марьевка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Марьевка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
257Марьевское (Герелисов), д. вл.при прудах и колодцах.352591234251Заводов 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Беленьская волость
7. Марьевка (Гремесов хутор), деревня бывшая владельческая, при балке Беленькой, дворов 127, жителей 666, школа, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-3617Мар'ївкаселище міського типуміська рада Марганецька
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