деревня Красный Яр, деревня Красный Яр, Ставропольский уезд, Самарская губерния (на 1886) — Familio

Красный Яр

Ставропольский уезд, Самарская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Ставропольский уезд
2182Красный Яр (Красноярка), д. вл.при заливе р. Черемшана.804765196216
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Ставропольский уезд, Черемшанская волость
1337. Красный Яр, деревня бывшая владельческая, при речке Черемшане, дворов 77, жителей 527
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