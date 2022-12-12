село Краснополье, село Краснополье, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Краснополье

Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Наровчатский уезд
1245Краснополье, сц. вл.при руч. Парце.303091334340Церковь православная 1. Ярмарка 1. Волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Наровчатский уезд, Свищевская волость
703. Краснополье (Васильевка), село бывшее владельческое, дворов 112, жителей 766, церковь православная, базар по понедлеьникам, ярмарка 8-го июля.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Торбеевский район
75597Краснопольесело54°03'43°21'N-38-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Торбеевский муниципальный район, Краснопольское сельское поселение
89654435101с Краснопольесело
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