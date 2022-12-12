село Акимовка, село Акимовка, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Акимовка

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
1942Якимовка (Чернече, Дункерт), мест. вл.при рч. Кильтене.1203049131147Церковь православная 1. Еврейский молитвенный дом. Завод винокуренный. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Акимовская волость
366. Акимовка (Чернече, Якимовка, Дункерт), местечко бывшее владельческое, при речке Кильтенке, дворов 64, жителей 391, волостное правление (уездный город в 85 верстах), Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-12289Якимівкаселоцентр сільської радир-н Маловисківськийсільрада Якимівська
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