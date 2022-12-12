село Малахово, село Малахово, Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Малахово

Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Лихвинский уезд
1536Малахово, д. вл.при рч. Ватце.3020167286
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Лихвинский уезд, Князищевская волость
429. Малахово, деревня бывшая владельческая, при речке Ватце, дворов 34, жителей 297, дегтярный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Одоевский район
390142Малаховосело53°58'с.ш.36°29'в.д.N-37-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Одоевский муниципальный район, Северо-Одоевское сельское поселение
70636405191с Малаховосело
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