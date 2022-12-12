Малахово
Одоевский муниципальный район, Тульская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1536Малахово, д. вл.при рч. Ватце.3020167286Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
429. Малахово, деревня бывшая владельческая, при речке Ватце, дворов 34, жителей 297, дегтярный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
390142Малаховосело53°58'с.ш.36°29'в.д.N-37-073
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
70636405191с Малаховосело