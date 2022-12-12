деревня Нотра, деревня Нотра, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads (на 2021) — Familio

Нотра

Viļānu pagasts, Rēzeknes novads (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Режицкий уезд, Голянская волость
327. Нотра, деревня бывшая владельческая, дворов 26, жителей 280, старообрядческий молитвенный дом

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Режицкий уезд, Голянская волость
70НотрыдеревняМалта, река, и Нотры, озеростарообрядческогоАлександропольскому сельскому обществу87

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Rēzeknes novads, Viļānu pagasts
Notraagrāk Rēzeknes rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=4817

Реестр населенных пунктов Латвии 2021 года

NosaukumsKodsVeidsStatus
Rēzeknes novads, Viļānu pagasts
Notra100183258ciemsEKS
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