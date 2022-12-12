монастырь Успенский, монастырь Успенский, Баранская волость, Оршанский уезд (на 1910) — Familio

Успенский

Баранская волость, Оршанский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
монастырь
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Баранская волость
77Монастырь Успенский (женский)шоссеколодцеВедомству православ. исповед. 812116Баранского пр. 732
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close