Чечевичи
Быховский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
6Дер. Чечевичипроселкер. ДрутиЧечевичск. с. об. 116394400Збышинск. пр. 5030
67Казен. дом для ремотнщика при д. ЧечевичахБобруйск. ш. р. ДрутиВедомству пут. сообщ. 112Збышинск. пр. 5130
68Почт. отд. Чечевичи при д. ЧечевичахБобруйск. ш. р. Друтикр. дер. Чечевич, прав. 111Збышинск. пр. 5130
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Чечевичи296
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Чечевичи359